الزمالك يتطلع لصدارة الدوري المصري



يبحث الزمالك عن استعادة صدارة فقدها مطلع الأسبوع أمام غريمه الأهلي، عندما يستقبل مصر المقاصة الخميس على ملعب بتروسبورت في المرحلة العاشرة من الدوري المصري لكرة القدم.

وكان الزمالك تعادل مع أسوان سلباً، لكن تعادل الأهلي مع بيراميدز الثلاثاء سيمنحه فرصة تخطيه بفارق نقطتين بحال فوزه على المقاصة سابع الترتيب.

ويدخل الزمالك اللقاء بصفوف مكتملة بعد عودة الثنائي مصطفى محمد للمشاركة في المباريات عقب فشل احترافه في سانت اتيان الفرنسي والتونسي فرجاني ساسي عقب فشل انتقاله للدحيل القطري أيضاً في انتقالات يناير، إضافة إلى شفاء المصابين المغربي محمد اوناجم ومحمد أشرف «روقة» ومحمد عبد الشافي.

ويعول البرتغالي جايمي باتشيكو على عناصر الخبرة في حسم نتيجة اللقاء لصالح فريقه، وتحديداً الحارس محمد أبو جبل ومحمود حمدي «الونش» والقائد حازم إمام وطارق حامد والمغربي أشرف بن شرقي وأحمد سيد «زيزو».

ولن تكون مهمة الزمالك سهلة في مواجهة مصر المقاصة الذي يسير بخطى ثابتة؛ إذ حقق الفوز في آخر ثلاث مواجهات بقيادة إيهاب جلال العائد في بداية الموسم لتدريب الفريق.

وكانت مباراة الأهلي الأخيرة أثارت جدلاً تحكيمياً كبيراً بعدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أثر عرقلة محمد شريف من قبل أحمد سامي مدافع بيراميدز، وعدم احتساب هدف صحيح للزامبي والتر بواليا بداعي تداخله مع الحارس شريف اكرامي.

وعقب المباراة، قال الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي: «لست سعيداً بالنتيجة على الرغم من الأداء المقنع، ولعبنا بروح وشخصية الأهلي منذ بداية المباراة».

وأضاف: «بيراميدز الذي لم تكن لديه من الحلول سوى الهجمات المرتدة، كثرة هجماتنا كانت تخلق مساحات خلف الجناحين ولاعبو بيراميدز كانوا يسعون لاستغلالها».

وعن الحالات التحكيمية، قال: «لا أحب التعليق على التحكيم، دائماً أنصح اللاعبين بالابتعاد عن التفكير في قرارات الحكام وعدم الحديث معهم مع التركيز في خلق مزيد من الفرص من أجل إحراز أهداف، وسنحت لنا فرص كثيرة كانت من الممكن أن تنهي المباراة، وأترك الحديث عن الحالات التحكيمية إلى المحللين».

وعلى ملعب أكاديمية الشرطة بالعباسية، يحل طلائع الجيش الخامس عشر بعد فوزه على الإنتاج الحربي الأخير بثلاثية نظيفة الجولة الماضية، ضيفاً ثقيلاً على البنك الأهلي الثامن. ويغيب عن المباراة عبد الحميد بسيوني المدير الفني للجيش لإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتأجلت مباراة الاتحاد السكندري وضيفه غزل المحلة المقررة الخميس بسبب إصابة 13 لاعباً من الأول بفيروس كورونا المستجد.

و أعلن محمد مصيلحي رئيس النادي، أنه تم تأجيل المباراة إلى موعد سيحدد فيما بعد، وذلك نظراً لإيجابية 13 مسحة بين صفوف لاعبي الفريق، إضافة إلى 3 حالات إيجابية بين صفوف الجهاز لفني ليصل إجمالي المصابين 16 حالة.

ويستضيف الاتحاد السكندري الثاني عشر غزل المحلة الحادي عشر بعد تأجيل مباراته في الجولة الماضية أمام مصر المقاصة بعد إصابة 11 لاعباً بكورونا.

وتستكمل المرحلة الجمعة بمواجهة سيراميكا كليوباترا التاسع مع الجونة الثالث بملعب السويس، كما يلتقي وادي دجلة السابع عشر مع اسوان الثالث عشر بملعب السلام.

ويسعى دجلة للخروج من النفق المظلم والخسائر المتتالية، فيما يبحث لاعبو اسوان عن استغلال الحالة المعنوية بعد تعادلهم مع الزمالك في تحقيق فوز يبعدهم عن منطقة الخطر.

ويحل المصري الخامس ضيفاً على الإنتاج الحربي متذيل الترتيب بملعب الجيش ببرج العرب، في مباراة يسعى الضيوف إلى استغلال تراجع نتائج إصحاب الأرض وتحقيق فوز يدفع بهم للمربع الذهبي.

ويلعب السبت المقاولون العرب السادس عشر مع انبي السادس في لقاء الفرصة الاخيرة للجهاز الفني للمقاولون بقيادة عماد النحاس، بعد تراجع نتائج الفريق وتلقيه 6 هزائم، على الرغم من قيادته للفريق للحصول على المركز الرابع الموسم الماضي.