محمد بن راشد يشهد ختام مهرجان ولي عهد دبي للهجن



دبي: عصام هجو

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأربعاء، بميدان المرموم، فعاليات اليوم الختامي لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

ونال سيف ولي عهد دبي للحول المفتوح، شعار سعيد جابر عبدالله محمد وذلك بواسطة (الدانة) التي تمكنت من حسم معركة الحول المفتوح في الشوط الرابع بوصولها إلى خط النهاية مسجلة 12:12:9 دقيقة.

أما سيف ولي عهد دبي الآخر، المخصص للحول المفتوح للإنتاج فقد كان من نصيب (الدانة) المملوكة لأحمد مطر ماجد طارش الخييلي، والتي تمكنت من حسم معركتها الشرسة مع بقية الشعارات في زمن بلغ 12:13:8دقيقة.

وذهب خنجر الزمول المفتوح للإنتاج إلى شعار محمد غريّب راشد مصبح الكتبي والذي قدم (مختبر) على رأس الهجن المنافسة في ثاني أشواط اليوم الأخير بتوقيت وقدره 12:40:7 دقيقة.

ولم يتأخر شعار مرغم عن وضع اسمه ضمن قائمة الفائزين برموز سن الكبار وذلك بتقديمه «كيفان» لحمد راشد حمد غدير الكتبي على قمة الزمول في الشوط المفتوح، وذلك بتوقيت بلغ 12:27:9 دقيقة.

وخصصت جائزة قيمتها ثلاثة ملايين درهم للفائزين بسيفي ولي عهد دبي، بينما حصل أصحاب المركز الثاني على 800 ألف درهم، و500 ألف درهم لأصحاب المركز الثالث، و300 ألف درهم للمركز الرابع، و200 ألف درهم لأصحاب المركز الخامس.

أما صاحبا خنجر الزمول فيحصلان على جائزة قيمتها مليونا درهم.

من جهته، رفع عبدالله أحمد فرج الفلاسي مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء في نادي دبي لسباقات الهجن التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة النجاح الكبير للنسخة الرابعة من مهرجان سمو ولي عهد دبي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، وقال إن «تشريف نائب رئيس الدولة لليوم الختامي لمهرجان ولي عهد دبي أسعد أهل الهجن، وهو يعني الكثير لسباقات الهجن وللملاك، ويثري السباقات في هذه الرياضة التراثية العربية الأصيلة والعريقة».

كما بارك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم راعي المهرجان، وأشاد بجهود اللجنة المنظمة ممثلة في علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي للنادي.

وتوجه الفلاسي بالتهاني إلى الشيوخ بمناسبة فوزهم بناموس الرموز، وخص العاصفة بإنجاز «الواثق» وولده «الشقي».