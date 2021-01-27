شكرا لقرائتكم خبر عن موراي يشارك في بطولة بإيطاليا بعد انسحابه من «أستراليا المفتوحة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الاتحاد الإيطالي للتنس، الأربعاء، مشاركة المصنف الأول على العالم سابقاً آندي موراي في إحدى بطولات التحدي في بييلا الشهر المقبل عقب انسحابه من بطولة أستراليا المفتوحة.

واضطر موراي، الحاصل على ثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، للانسحاب من أولى البطولات الكبرى في 2021 في ملبورن لعدم قدرته على إيجاد ما وصفه بأنه حجر صحي عملي بعد إصابته بكوفيد-19 في 14 يناير.

وتشهد البطولة المقامة داخل قاعات في بييلا، والتي تبدأ في 15 فبراير وتبلغ جوائزها 132 ألف يورو (159918 دولاراً)، أول ظهور للاعب البريطاني البالغ من العمر 33 عاماً في سلسلة التحدي منذ مشاركته في مايوركا في أغسطس 2019.

وقد يلتقي موراي، المصنف 123 على العالم حالياً بعد خضوعه لجراحتين في الفخذ، مع أمثال المصنف 54 عالمياً أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا والمصنف 74 لوكا بوي.