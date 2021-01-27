شكرا لقرائتكم خبر عن كايزر: من غير المنصف تغيير كل شيء في الجزيرة بعد الخسارة أمام خورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

يحمل الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، انطباعات جيدة عن مباراة فريقه أمام النصر في انطلاق مرحلة الذهاب في دوري الخليج العربي، على ملعب آل مكتوم خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، مبيناً أن «فخر أبوظبي» قدم مباراة قوية في دبي أمام الفريق الأزرق الذي يمتاز في الهجوم والوسط بوجود 3 محترفين أجانب بمواصفات هجومية جيدة.

ويلتقي الفريقان مجدداً، الجمعة، في افتتاح دور الإياب، وستكون الأنظار متجهة صوب الجزيرة الذي لا يتحمل وضعه التنافسي على اللقب أي تعثر.

وقال كايزر: «الجزيرة يتطلع لتقديم أداء قوي، واللاعبون في كامل الجاهزية، مع استمرار غياب عموري، و بالنسبة للعطاس وسيريرو وايزيكيل، فهم ما زالوا تحت التقييم بعد العودة من الإصابة ونطمح في مشاركة أحدهم على الأقل في المباراة».

وأوضح كايزر، أنه غير مهتم لما يدور في النصر عن تغيير مدربه الفريق أو من عدمه و لا يستطيع التعليق عن ما يحدث في النادي المنافس، مؤكداً أنه فقط يعرف أن النصر فريق قوي والمباراة معهم ستكون قوية ومتقاربة كما حدث في مباراة الجولة الأولى.

وعن حقيقة انضمام لاعب النصر، الهولندي براندلي كواس للجزيرة، أشار كايزر إلى أنه سعيد بالمجموعة الشابة التي يعمل معها حالياً أمثال محمد ربيع و زايد العامري وعمر تراوري ومشاركتهم أساسيين مع لاعبين خبرة، وقال: «الجزيرة يقدم مستويات طيبة من أول الموسم ومن غير المنصف أن تقوم بعد الخسارة أمام خورفكان بتغيير كل شيء».

وذكر مدرب «فخر أبوظبي»، أنه يعرف قدرات اللاعب العائد للصفوف الجزيرة محمد جمال معاراً من العين حتى نهاية الموسم، وكشف عن أن مشاركته في التشكيلة الأساسية تتطلب من المنافسة مع سيريرو وعبدالله رمضان ويوسف أيمن والعطاس.

ولفت إلى أنه لا يستطيع أن يعلق على موضوع تجديد تعاقده مع النادي في الوقت الحالي وينتظر ما يحدث في الفترة القادمة من الموسم، لافتاً إلى أنه سعيد برضاء الجميع في النادي عن ما يقدمه من عمل مع الفريق.