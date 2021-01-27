بعد أنباء رحيله عن الزمالك.. مصطفى محمد يشعل الأجواء بتغريدة مثيرة: «لماذا يقف بعض الاشخاص في طريقي لتحقيق رغبتي؟»

الشارقة - اميمة ياسر -

رد مصطفى محمد مهاجم الزمالك على الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية بشأن قرب رحيله عن الزمالك والانضمام إلى فريق جالاتا سراي التركي على سبيل الإعارة.

وكتب مهاجم منتخب مصر الألومبي تغريدة مثيرة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، إذ قال: "كل ما يقال عني غير صحيح حتي الان"، مضيفاً: "لا اعلم لماذا يقف بعض الاشخاص في طريقي لتحقيق رغبتي خاصة انني لبيت كل طلبات نادي الزمالك ؟!".

وغاب مصطفى محمد عن مران الزمالك اليوم الأربعاء استعداداً لمواجهة المقاصة، المقرر إقامتها يوم غد الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

كما غاب مدافع الفريق محمود حمدي الونش عن المشاركة في تدريبات فريقه عقب الحصول على إذن من الجهاز الفني لوفاة عمه، والمشاركة في تشييع جثمانه.

وأعلن المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، البرتغالي جيمي باتشيكو، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة مصر للمقاصة، حيث جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبدالغني - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: فرجاني ساسي - يوسف أوباما - طارق حامد - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: أسامة فيصل - سيف جعفر.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد المقاصة في المرتبة السابعة برصيد 13 نقطة.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام تركية أن صفقة انتقال مهاجم الزمالك الشاب مصطفى محمد إلى نادي جالاتا سراي التركي قد تمت بشكل رسمي.

وبحسب ما ذكرت قناة "a spor" التركية، فإن جالاتا سراي نجح في ضم مصطفى محمد على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لمدة موسم ونصف قادماً من الزمالك، مضيفة أن مهاجم منتخب مصر الأولمبي سيطير إلى تركيا يوم غد الخميس.

وأشارت القناة إلى أن الزمالك سيحصل على مبلغ 2 مليون دولار مقابل إعارة اللاعب لجالاتا سراي.

من جانبها، ذكرت صحيفة "milliyet" التركية، أن مصطفى محمد سينتقل على سبيل الإعارة لصفوف جالطة سراي لمدة عام ونصف مقابل 2 مليون دولار.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نادي جالطة سراي لديه الإمكانية في ضم مصطفى محمد بصورة نهائية مقابل دفع أربعة ونصف مليون دولار.

وكان فاتح تريم المدير الفني لفريق جالطة سراي عبّر عن رغبته مؤخرًا في تدعيم هجومه من خلال التعاقد مع هداف الزمالك خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وشهدت الفترة الماضية ارتباط مصطفى محمد بالانتقال لصفوف سانت ايتيان الفرنسي وجالاتا سراي التركي، إلا أن إدارة الزمالك رفضت التخلي عن اللاعب لصالح النادي الفرنسي بعد تصريحات رئيس النادي الأخيرة بشأن رغبة بعض الأشخاص في الحصول على "عمولة" من بيع اللاعب.