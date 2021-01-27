خاص.. مصطفى محمد يُبلغ إدارة الزمالك برغبته في الانضمام لسانت إيتيان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

يعقد مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك جلسة مع مسؤولي نادي الزمالك، لمناقشة مستقبله مع الفريق بعد تلقي اللاعب عدد من العروض الاحترافية.

وأوضح مصدر في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مصطفى محمد أبلغ الإدارة رغبته في الانضمام لسانت إيتيان الفرنسي.

ورفضت إدارة الزمالك خلال الجلسة بشكل قاطع مناقشة أي عرض من نادي سانت إيتيان الفرنسي، بسبب التصريحات السابقة لرئيس النادي والتي اتهم فيه أشخاص منتسبين للزمالك يحصلون على عمولات لإتمام الصفقة، فيما أبدت مرونة في قبول عرض جالاتا سراي التركي.

وكشفت تقارير تركية أن اللاعب سيصل تركيا يوم الخميس لإجراء الكشف الطبي تمهيدا للانضمام للنادي جالاتا سراي، وذلك عقب الاجتماع الذي عُقد مساء الثلاثاء بين اللاعب ومجلس الإدارة.

وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الاتفاق الأولي يقضي بانضمام مصطفى لصفوف النادي التركي مقابل 2 مليون دولار لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة.

وقام نادي جالاتا سراي التركي بإرسال عرض جديد للزمالك من أجل الحصول على مصطفى محمد على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف، بنية الشراء بشكل نهائي بعد ذلك، الأمر الذي يقابله مرونة من إدارة الزمالك في دراسة الموقف مع إمكانية الموفقة على رحيل اللاعب.

واستبعد جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، مصطفى محمد من قائمة الفريق التي تواجه المقاصة مساء الخميس في الدوري.