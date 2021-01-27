لاعب الدحيل: بدون شك الأهلي أعظم فرق إفريقيا ونادي القرن لكننا نواجه 11 لاعبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

أكد علي عفيف لاعب نادي الدحيل على احترامه وإدراكه لقيمة الأهلي الذي سيواجهه في أول مباريات كأس العالم للأندية بقطر، لكنه أكد في الوقت ذاته على أنه سيخوض المباراة بهدف الفوز والتأهل.

وقال عفيف في تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم: "لا شك أن نادي الأهلي المصري هو من أعظم فرق القارة الافريقية بل هو نادي القرن فيها أيضاً."

وأضاف "سنلعب معهم لأنهم بطل أفريقيا و‏سنرى ما الذي سيحصل بعد المباراة التي ستكون 11 لاعب بمواجهة 11 لاعب آخر، في حال فوزنا على الأهلي سنواجه بايرن ميونيخ ولكن قبل ذلك لدينا مواجهة بطل أفريقيا و يجب أن نستعد ونركز في كيفية الظهور أمامهم لأنهم أيضاً فريق عظيم."

وتحدّث عفيف عن فرصة المشاركة الثانية في العرس العالمي للأندية قائلاً "أنا سعيد جداً لأنني سأكون أحد اللاعبين القطريين القلائل الذين شاركوا في كأس العالم للأندية مرتين وهو أمر من الصعب أن يحقّقه الكثير من اللاعبين."

وعن إمكانية تكرار الدحيل للإنجاز الذي حقّقه السد قبل عشر سنوات والوصول إلى نصف نهائي البطولة كشف عفيف قائلاً "دائماً تكرار الإنجاز هو أمر جميل ولكننا يُمكننا أن نصل إلى المباراة النهائية وبذلك سنحقّق إنجازاً أفضل من ذلك الذي حقّقته السد عام 2011."