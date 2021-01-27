" غياب مصطفى محمد الأبرز".. باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة مصر للمقاصة مساء غد الخميس ضمن منافسات بطولة دوري WE المصري.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب ستاد بتروسبورت في تمام السابعة والنصف مساء.

وشهدت القائمة غياب مصطفى محمد مهاجم الزمالك، بينما انضم سيف جعفر.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل - محمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبدالغني- محمود حمدي "الونش"- محمد عبدالسلام- عبدالله جمعة- أحمد فتوح- حازم إمام- حمزة المثلوثي- حسام عبدالمجيد.

خط الوسط: فرجاني ساسي- يوسف أوباما- طارق حامد- إسلام جابر- إمام عاشور- أحمد سيد "زيزو"- محمود عبدالرازق "شيكابالا"- أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: أسامة فيصل- سيف جعفر.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد المقاصة في المرتبة السابعة برصيد 13 نقطة.