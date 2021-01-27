بث مباشر | شاهد اهداف يوفنتوس وسبال في كأس ايطاليا اليوم “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو يوتيوب اهداف مباراة “يوفنتوس وسبال” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 27-1-2021 في دور ربع النهائي من كأس ايطاليا.

ولم تحصل أي قناة في الشرق الأوسط ومنها بي إن سبورتس على حقوق بث كأس ايطاليا، وننقله لكم بشكل حصري، كما ينقل على قناة راي 1 الايطالية، بالإضافة إلى قناة الاتحاد الايطالي على موقع التسجيلات المرئية والبث الحي “يوتيوب”.

وتقام مواجهة يوفنتوس وسبال على ملعب أليانز ستاديوم، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

استعاد يوفنتوس عافيته في الدوري الايطالي في مباراته الأخيرة قبل لقاء اليوم، حيث انتصر على “بولونيا” بهدفين نظيفين، بعد خسارته أمام الانتر وقبل تتويجه بكأس السوبر الايطالي على حساب نابولي.

وسيسعى يوفنتوس إلى استكمال رحلته في كأس ايطاليا بإقصاء سبال اليوم سعيًا لتحقيق اللقب الـ14 في تاريخه، والغائب عن خزائنه منذ موسمين.

وتأهل يوفنتوس إلى هذا الدور على حساب “جنوى” بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد التمديد للأشواط الإضافية، وفي حالة صعوده إلى نصف النهائي سيواجه “الانتر” الذي أقصى ميلان أمس بالانتصار عليه بهدفين مقابل هدف واحد.

على الجانب الآخر، بدأ نادي الدوري الايطالي الدرجة الثانية “سبال” رحلته في كأس ايطاليا من الدور التمهيدي الثاني بإقصاء “باري” بركلات الترجيح، وتمكن من تكرار الأمر ذاته أمام “كروتوني” في الدور الثالث، وفي الدور الرابع انتصر على “مونزا”، قبل ان يزيح “ساسولو” عن طريقه في دور الـ16.

وانتصر سبال في 4 مباريات من آخر 10 خاضها في الدوري الايطالي الدرجة الثانية، فيما تعادل في 3 مناسبات وخسر في مثلهما، ويتواجد في المركز الخامس برصيد 33 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الصدارة.

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