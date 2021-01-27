الدوري السعودي | نصراوي سابق مستاء من تصريحات ماجد عبد الله

اتفق لاعب النصر السعودي السابق، خالد العقيلي، مع الأسطورة الكروية ماجد عبدالله، في حديثه الذي أشعل الجدل خلال الساعات الماضية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن توقيت التصريحات لم يكن مناسبًا.

وقال العقيلي من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “أنا مع ماجد في كل كلمة قالها عن النصر ولكن التوقيت والمكان غير مناسبين أبدًا.. وطالما عبدالغني استلم يجب ان نقف معه لا أن نكسر مجاديف الرجل !”.

وأضاف “حسين لاعب تاريخي في النصر وكان له دور بعودة الفريق لبطولة الدوري السعودي ومن حقه فرصة العمل الإداري فيه.. (عيال النادي) ليست مؤهلًا إداريًا”.

وكان أسطورة نادي النصر السعودي، ماجد عبدالله، قد وجه انتقادات حادة إلى إدارة النصر؛ حيث حملها مسؤولية تراجع مستوى الفريق، معتبرًا أن حسين عبد الغني لا يستحق المنصب الحالي، وأن هناك من هم أحق منه بالإشراف على كرة القدم بين جدران العالمي.

وأضاف عبدالله، خلال تصريحاته للقنوات الرياضية السعودية “إن تراخي الإدارة والمدرب هو ما أوصل عبدالرزاق حمدالله إلى هذا الحال.. والوزن الزائد يعني عدم التمرين الجيد. المهاجم المغربي لاعب هداف ولست مع تغييره، وخبرة الإدارة الحالية في النصر قليلة”.

وانتقد ماجد مجلس الإدارة بسبب وجود عبدالغني في منصب المدير التنفيذي، قائلًا “مع احترامي لحسين كلاعب كبير وخدم النادي.. أنا لا أعلم شيئًا عن سلوكه خارج الملعب؛ لأني لم أتعامل معه، ولكن سلوكه داخل الملعب في بعض الحالات كان غير جيد، وبه مشاكل كثيرة”.

وتنتظر النصر مباراة هامة يوم السبت المقبل، حيث يلتقي مع غريمه التقليدي الهلال على ملعب الملك فهد الدولي، في مهمة ثأرية لحساب ديربي الرياض الكبير على كأس السوبر السعودي.