دوري ابطال افريقيا | مصر تطلب استضافة نهائي دوري الابطال

تقدم الاتحاد المصري بطلب للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسخة الموسم الجاري.
وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم للعبة في بيان رسمي عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، أنه تقدم بطلب لاستضافة المباراة النهائية للمسابقة، كما طلب استضافة بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عامًا والمقرر إقامتها عام 2023 والمؤهلة لبطولة كأس العالم للشباب في أندونيسيا.
ومن المقرر أن يستكمل الاتحاد المصري بقية شروط الترشيح وفي مقدمتها الموافقات الحكومية في حالة موافقة الكاف على طلب الترشح.
كانت مصر استضافت نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة الموسم الماضي، والتي ألتقى خلالها فريقي الأهلي والزمالك، وانتهت بفوز الأهلي 2 / 1 في المباراة التي أقيمت على ملعب “ستاد القاهرة”.
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