الدوري السعودي | الدويش يهاجم اسطورة النصر “ماجد عبد الله” بعد تصريحه ضد عبد الغني

أكد الناقد الرياضي السعودي، محمد الدويش، أنه وقف كثيرًا أمام أزمات اللاعب حسين عبد الغني داخل الفريق وخارجه، لكن عليه الآن إنصافه، والوقوف مع منحه فرصة العمل الإدارة في فارس نجد.

وقال الدويش من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “وقفت ضد أزمات اللاعب حسين عبد الغني داخل الفريق وخارجه لكن هذا لم يمنعني من إنصافه فنيًا ولا يبرر لي الوقوف ضد فرصته كإداري”.

وأضاف “حسين لاعب تاريخي في النصر وكان له دور بعودة الفريق لبطولة الدوري السعودي ومن حقه فرصة العمل الإداري فيه.. (عيال النادي) ليست مؤهلًا إداريا”.

وكان أسطورة نادي النصر السعودي، ماجد عبدالله، قد شن هجومًا لاذعًا على إدارة الفريق؛ حيث حملَّها مسؤولية تراجع مستوى الفريق، معتبرًا أن حسين عبدالغني لا يستحق المنصب الحالي، وأن هناك من هم أحق منه بالإشراف على كرة القدم بين جدران العالمي.

وأضاف عبدالله، خلال تصريحاته للقنوات الرياضية السعودية “إن تراخي الإدارة والمدرب هو ما أوصل عبدالرزاق حمدالله إلى هذا الحال.. والوزن الزائد يعني عدم التمرين الجيد. المهاجم المغربي لاعب هداف ولست مع تغييره، وخبرة الإدارة الحالية في النصر قليلة”.

وانتقد ماجد مجلس الإدارة بسبب وجود عبدالغني في منصب المدير التنفيذي، قائلًا “مع إحترامي لحسين كلاعب كبير وخدم النادي.. أنا لا أعلم شيئًا عن سلوكه خارج الملعب؛ لأني لم أتعامل معه، ولكن سلوكه داخل الملعب في بعض الحالات كان غير جيد، وبه مشاكل كثيرة”.

وتنتظر النصر مباراة هامة يوم السبت المقبل، حيث يلتقي مع غريمه التقليدي الهلال على ملعب الملك فهد الدولي، في مهمة ثأرية لحساب ديربي الرياض الكبير على كأس السوبر السعودي.