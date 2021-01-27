بث مباشر مباريات اليوم | منتخب مصر يخطف الأضواء.. برشلونة ويوفنتوس يلعبان في الكأس

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباريات اليوم لأهم المواجهات في إيطاليا وإسبانيا وانجلترا، بالاضافة إلى تغطية مواجهات ثمن نهائي كأس العالم لكرة اليد.

يفتتح الدوري التونسي مباريات اليوم 27 يناير 2021 بخمس مواجهات في الجولة العاشرة، أبرزها لقاء النجم الساحلي وشبيبة القيروان وينطلق في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

وعند الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش تنطلق مواجهة مثيرة بين منتخب العراق ومنتخب الكويت وان كانت ودية، حيث لم يلتقي المنتخبين في العراق منذ آخر مواجهة جمعتهما عام 1987 في العاصمة بغداد، والتي انتهت حينها بفوز الأزرق الكويتي بهدفين دون رد.

سنترك كرة القدم بشكل مؤقت لأجل مواجهات كأس العالم لكرة اليد، إذ يخطف مستضيف البطولة منتخب مصر الأضواء بمواجهته حامل اللقب “الدنمارك”، وتبدأ المباراة في الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت القاهرة، كما يواجه منتخب قطر نظيره السويدي عند الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش.

نعود للمسطيل الأخضر مجددًا، ففي إيطاليا تُلعب مباراتان في دور ثمن النهائي من بطولة الكأس، حيث يواجه أتلانتا نظيره لاتسيو في الساعة 16:45، وفي السهره وبالتحديد في الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش يستقبل يوفنتوس “سبال” على أليانز ستاديوم.

وفي إسبانيا، يصطدم إشبيلية بنظيره فالنسيا في دور 16 من كأس ملك اسبانيا عند الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، كما يواجه برشلونة رايو فاليكانو في الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، وبنفس التوقيت تنطلق صافرة بداية مباراة ألميريا وأوساسونا.

واخيرًا سنذهب إلى إنجلترا حيث تقام 5 مواجهات ضمن الجولة 20 من الدوري الانجليزي، أبرزها مواجهة “تشيلسي وولفرهامبتون” في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، وفي الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش تنطلق مواجهة “مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد”.

والتالي إليكم روابط بث مباشر لأهم مباريات اليوم