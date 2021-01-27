انتقالات الهلال | موقع صيني يؤكد نجاح صفقة البرازيلي تيكسيرا

أكدت تقارير صحفية صينية أن الجناح البرازيلي، أليكس تيكسيرا، في طريقه للانضمام إلى نادي الهلال السعودي، وذلك بعد نهاية عقد اللاعب مع جيانغسو سونينغ.

ووفقًا لما أورده موقع “k.sina” الصيني، فإنه بعد نهاية الأمل في تجنيس تيكسيرا، لم يتمكن جيانغسو سونينغ من الحفاظ على اللاعب، وأضاف “هناك تأكيدات كبيرة على أن أليكس تيكسيرا وقع عقد انتقاله إلى الهلال لمدة عامين براتب سنوي 6.5 مليون يورو”.

وكان اللاعب قد ظهر بشكل رائع في الموسم الحالي، وقاد فريقه جيانغسو سونينغ لتحقيق بطولة الدوري الصيني، وفشل الهلال في ضم تيكسيرا الصيف الماضي، وذكرت مصادر أن الزعيم سيحاول من جديد الحصول على الجناح البرازيلي.

ويبلغ تيكسيرا من العمر 30 عامًا، وحقق خلال مسيرته الدوري الصيني مرة واحدة، والدوري الأوكراني 5 مرات، وكأس السوبر الأوكراني 4 مرات، وكأس أوكرانيا 3 مرات، وبطولة ريد بل براغانتينو (دوري الدرجة الثانية البرازيلي)، وحصد هداف الدوري الأوكراني مرتين.

وفي الموسم الحالي لعب الجناح البرازيلي 20 مباراة بكافة المسابقات، وأحرز 10 أهداف، وصنع 5 أهداف، وبشكل عام لعب 153 مباراة مع جيانغسو سونينج الصيني، وأحرز 73 هدفًا، وقدم 43 تمريرة حاسمة.