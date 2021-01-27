سوق الانتقالات | الهلال يتلقى عرضًا قويًا لاعادة جيوفينكو إلى أميركا

ذكرت شبكة “90min” الرياضية أن محترف الهلال السعودي، سباستيان جيوفينكو، يمكن أن يعود مرة أخرى إلى الدوري الأمريكي MLS، وذلك مع فريق لوس أنجلوس جالاكسي، الذي يسعى لتدعيم صفوفه بعد أن مر بموسم ضعيف للغاية.

ووفقًا لما أورده الصحفي، باتريك ميهان، فإن جيوفينكو لديه عرض من الفريق الأمريكي، ويمكن أن يوافق عليه، بعد أن فقد أهميته نسبيًا في الهلال، مع وصول الأرجنتيني لوسيانو فييتو.

وأشار المصدر إلى أن نادي لوس أنجلوس جالاكسي يتولى إدارته حاليًا جريج فاني، الذي يعرف جيوفينكو جيدًا، بعد تألق محترف الهلال في ناديه السابق تورنتو الكندي.

وأوضح أن “فاني يريد ضم سيبا ليشكل ثنائية مميزة مع خافيير هيرنانديز تشيشاريتو. اثنان من لاعبي كرة القدم بظروف مختلفة تمامًا يمكن أن يكونوا مكملين لبعضهما في الفريق”.

اللاعب الملقب بـ”النملة الذرية” انضم إلى الهلال قادمًا من فريق تورنتو في 31 يناير 2019، وقد حقق مع الزعيم الدوري والكأس ودوري أبطال آسيا في العام الماضي، كذلك شارك في كأس العالم للأندية الماضية بقطر، واحتل مع الفريق الأزرق المركز الرابع.