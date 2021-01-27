سولشاير يستعطف إدارة مانشستر يونايتد خوفًا من سيناريو تشيلسي ولامبارد

أبدى المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أولي جونار سولشاير امتنانه لإدارة الشياطين الحمر؛ إزاء الصبر عليه ودعمه طوال الفترة الماضية.

ولم يسلم المدرب النرويجي من الانتقادات في بداية الموسم، بسبب تذبذب نتائج مانشستر يونايتد تحت قيادته، قبل أن ينقلب الحال ويحتل الشياطين الحمر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خلف غريمه المحلي السيتي.

وعبر سولشاير (47 عامًا) عن امتنانه لإدارة مانشستر يونايتد، لمساندتها له وللفريق، وذلك بعد يوم واحد فقط من إقالة تشيلسي لفرانك لامبارد من تدريب البلوز بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة تحت قيادته.

واستغنى تشيلسي عن خدمات لامبارد بعد موسم ونصف فقط من توليه المهمة، عقب سلسلة من النتائج السيئة، وتراجع الفريق للمركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد إنفاق النادي اللندني 220 مليون جنيه إسترليني على الصفقات خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليًا المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه ودع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات في ديسمبر الماضي على يد لايبزيج الألماني.

وقال سولشاير خلال المؤتمر الصحفي المخصص لمباراة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي: “كنا نعلم أننا سنمر ببعض الفترات الصعبة؛ واجهنا فترتين أو ثلاثا لم تسر فيها الأمور على ما يرام، لكننا نجحنا في الخروج منها أكثر قوة”.

وأضاف المدرب النرويجي: “قمنا بتقييم موقف الفريق والتشكيلة، ووضعنا خطة طويلة الأمد، لأننا نعرف أننا سنمر ببعض الفترات الصعبة ويجب أن نتحلى بالقوة الذهنية، والإدارة ساندتنا بقوة، وأنا ممتن لذلك”.

جدير بالذكر أن سولشاير تولى تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر 2018، وخاض منذ ذلك الحين 121 مباراة بمختلف المسابقات، فاز في 70 منها، تعادل في 23، بينما تعرض للخسارة 28 مرة، ولم يحقق أي ألقاب.