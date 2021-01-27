سوق الانتقالات | كولن الالماني يتمم تعاقده مع ماكس ماير بعقد قصير

عزز فريق كولون الألماني صفوفه في معسكره للبقاء في الدوري الألماني (بوندسليجا) بالتعاقد مع ماكس ماير لنهاية الموسم الجاري.

وقال ماير 25/ عامًا/ للموقع الرسمي لكولون اليوم الأربعاء :”بالنسبة لي كان المنظور الحاسم هو أن أتمكن من اللعب. أريد أن استغل الفرصة لأقدم نفسي على أعلى مستوى وأن أساعد كولون على البقاء بالبوندسليجا”.

ولعب ماير من قبل في بوندسليجا مع شالكه وانضم لكريستال بالاس الإنجليزي في 2018 ولكنه ترك الفريق مطلع هذا الشهر. وكان اللاعب شارك مع المنتخب الألماني في أربع مباريات كان آخرها في عام 2016.

ويتواجد كولون في المركز السادس عشر، الذي يخوض صاحبه دورًا فاصلًا للبقاء في البوندسليجا، بعدما حصد 15 نقطة فقط من أصل 18 مباراة، وهو بصدد خوض مباراة مصيرية يوم السبت المقبل أمام فريق أرمينيا بيليفيلد صاحب المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة.