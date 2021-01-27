السوق السعودي | ما الذي يفعله الهلال في الكواليس للاحتفاظ بالبيروفي كاريلو؟

أكدت صحيفة “elfutbolero” البيروفية أن محترف الهلال السعودي، أندريه كاريلو، غاب عن التألق خلال الفترة الماضية، وهو أمر كان مفاجيء حتى للاعب نفسه، لكنه عاد إلى تشكيلة فريقه الأساسية في مباراة الفيصلي،

وتمكن من تقديم تمريرة حاسمة إلى زميله بافتيمبي جوميز، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1 ـ 1، ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت أن “كاريلو ظهر مؤخرًا في إعلان تجاري. هذا جزء من حملة بارزة قدمها له مديرو فريقه الهلال حتى يتمكن من الحصول على دخل إقتصادي أكبر”.

وأضاف المصدر البيروفي “هذه إحدى الاستراتيجيات التي يتبعها مديرو الهلال السعودي، بحيث يشعر أندريه كاريلو بالسعادة ولا يبحث عن المزيد من العروض خارج الجزيرة العربية، حيث أبدت بالفعل عدة فرق من البرتغال اهتمامها بضم اللاعب”.

وأشارت إلى أنه “بالنظر إلى رحيل غونزالو بلاتا الوشيك من سبورتنج لشبونة إلى قادش، فإن أندريه كاريلو هو خيار حقيقي ليحل محل الجناح الإكوادوري في الفريق البرتغالي”.

وأنهت بقولها “لكن في الهلال لا يريدون السماح لأندريه كاريلو بالاستماع إلى العروض الجديدة، لذلك يحاولون إبقائه سعيدًا قدر الإمكان. اللعب، بعقود تلفزيونية، وتصوير الإعلانات التجارية، ومنحه الشهرة التي لا يمكن أن يحظى بها سوى نجوم كرة القدم، هكذا يأمل الهلال في الاحتفاظ بلاعبه لفترة أطول”.