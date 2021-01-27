بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في كأس ملك اسبانيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “برشلونة ورايو فاليكانو” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 27-1-2021 في دور الـ16 من كأس ملك اسبانيا.

المباراة غير منقولة على أي قناة في الشرق الأوسط، وننقلها لكم بشكل حصري، كما تذاع على قناة زيجو سبورت الهولندية، وقناة سبورت 1 المجرية.

وتقام مواجهة برشلونة ورايو فاليكانو على ملعب تيريزا ريفيرو، بإدارة من الحكم الاسباني “جويلرمو كوادرا فرنانديز”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

يدخل برشلونة مباراته أمام مستضيفه رايو فاليكانو اليوم وعينه على المباراة القادمة والهامة في الدوري الاسباني الأحد القادم أمام “أثلتيك بيلباو” الذي انتزع من النادي الكتالوني لقب كأس السوبر الاسباني قبل أسبوعين.

ومن المتوقع أن يقوم مدرب برشلونة “رونالد كومان” بإجراء بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية لإراحة لاعبيه، باستثناء النجم “ليونيل ميسي” الذي سيشارك بشكل أساسي بعد غيابه عن اخر مباراتين للفريق بداعي الإيقاف.

وتأهل برشلونة إلى هذا الدور من كأس ملك اسبانيا إثر تغلبه على “كورنيا” بهدفين نظيفين في دور 32، في المقابل بدأ رايو فاليكانو من الدور التمهيدي الأول وتمكن من إقصاء “تيرويل”، وعبر “هارو ديبورتيفو” في الدور الثاني قبل ان يتغلب على “إلتشي” في دور 32.

ويسير رايو فاليكانو بشكلٍ جيد في الدوري الاسباني الدرجة الثانية، حيث يحتل المركز الرابع في الوقت الحالي والذي يضمن له المنافسة على الصعود إلى الليجا، ولكن تعرض للخسارة أمام “ريال مايوركا” في مباراته السابقة والأخير قبل لقاءه اليوم مع برشلونة.

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