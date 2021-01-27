شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات «مونديال اليد» وموعد مباراة مصر والدنمارك والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلعب اليوم الأربعاء 8 منتخبات وهي الفرق الصاعدة لدور الثمانية في بطولة كأس العالم لكرة اليد وهي الدنمارك ومصر وقطر والسويد وفرنسا واسبانيا والمجر والنرويج وذلك في مونديال كرة اليد 2021، ويتم لعب 4 مباريات ضمن جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد اليوم في استاد القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر.

موعد مباراة مصر والدنمارك اليوم في كأس العالم لكرة اليد – دور الثمانية

تُقام مباراة مصر والدنمارك في الساعة 6.30 من مساء اليوم بصالة استاد القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والدنمارك اليوم وباقى مباريات مونديال كرة اليد 2021

تنقل قناة أون تايم سبورت 1 – On Time Sports 1 مباراة مصر والدنمارك اليوم ضمن جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد 2021.

وكانت قناة أون تايم سبورت 3 – On Time Sports 3 تم تخصيصها لنقل مباريات مونديال كرة اليد 2021 بصفة عامة.

تردد قنوات أون تايم سبورت On Time Sport .. شاهد مونديال اليد والدوري

جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد اليوم – دور ربع النهائي- مصر 2021

الدنمارك × مصر ||> الأربعاء 27 يناير الساعة 6.30 مساءًا في استاد القاهرة

السويد × قطر ||> الأربعاء 27 يناير الساعة 9.30 مساءًا في استاد القاهرة

اسبانيا × النرويج ||> الأربعاء 27 يناير الساعة 9.30 مساءً في العاصمة الإدارية الجديدة

فرنسا × المجر ||> الأربعاء 27 يناير الساعة 9.30 مساءًا في 6 أكتوبر

منتخب مصر لكرة اليد - صورة أرشيفية