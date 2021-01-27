شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال» يشكر تركي آل الشيخ بعد صفقة «باول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجّه المهندس الطاهر يونس، نائب رئيس لجنة التطبيع، رئيس اللجنة الرياضية بنادي الهلال السوداني، الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي، بعد نجاحه في تدعيم صفوف الفريق بالمهاجم إلفاس باول، مهاجم منتخب جامايكا، وضمه إلى صفوف الهلال بشكل رسمي حتي نهاية موسم قابل للتمديد خلال المواسم المقبلة.

وحضر «باول» يصحبه وكيله، بلال نظير، في مقر النادي، وقام بالتوقيع رسميًا على عقود انضمامه إلى «الهلال».

ووجهت لجنة التطبيع الشكر إلى «آل الشيخ» على دوره في تدعيم صفوف الفريق وضم عناصر مميزة ولاعبين سوبر إليه.

وقال نائب رئيس «الهلال»: «لن ننسي دعم الرئيس الشرفي لـ(الهلال)، وكل الجماهير مُمْتَنَّة له على دعمه الفريق».