شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يوجه رسالة لمنتخب اليد ويطالب بالتأهل لنصف نهائي المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، رسالة إلى لاعبى منتخب اليد، قبل المواجهة المرتقبة مع الدنمارك في ربع نهائي البطولة، والتي تجمع المنتخبين في السادسة والنصف من مساء اليوم بصالة استاد القاهرة.

وجاء في مضمون الرسالة أن الجميع يثق في لاعبى المنتخب، وقدرتهم على إسعاد الشعب المصرى، بالفوز في لقاء اليوم، والوصول إلى منافسات الدور نصف النهائي، ومن ثم التأهل إلى المباراة النهائية، وتحقيق اللقب، خاصة أن هذا ليس مستحيلا في ظل قوة الفراعنة وتميز أدائهم، وهو ما ظهر من خلال المباريات التي تم خوضها منذ انطلاق البطولة وحتى الآن.

يشهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مباراة مصر والدنمارك المقرر أن تجمع المنتخبين في منافسات ربع نهائى بطولة العالم لكرة اليد، والتي تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى، وذلك على الصالة المغطاة الرئيسية باستاد القاهرة، في السادسة والنصف من مساء اليوم .