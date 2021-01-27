شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد مباراة المنتخب الوطني مع الدنمارك في ربع نهائي مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد في السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مباراة المنتخب المصري لكرة اليد مع نظيره الدنماركى في ربع نهائى بطولة العالم التي تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى، وذلك على الصالة المغطاه الرئيسية بإستاد القاهرة الدولي .

ويسعى منتخب مصر في هذه المباراة إلى تحقيق الفوز بتقديم أداء قوى مثلما ظهر في جميع مباريات البطولة منذ إنطلاقها، حيث أن المنتخب نجح في الدور الأول فىتحقيق الفوز على كلا من، تشيلى 35 / 29 ثم مقدونيا بنتيجة 38 / 19 قبل الخيارة المحبطة أمام السويد بفارق هدف وحيد 24 / 23 .

بينما شهد الدور الرئيسى فوز منتخب مصر على الإتحاد الروسى وبيلاروسيا وأخيرا التعادل مع سلوفينيا بنتيجة 25 / 25 ليتأهل المنتخب كثان المجموعة الرابعة ليصطدم بالمنتخب الدنماركى .

كما يشهد دور ربع نهائى البطولة مواجهات قوية بخلاف مباراة مصر والدنمارك، واجهات بين فرنسا مع المجر والسويد مع قطر وإسبانيا مع النرويج، بينما يقام دور نصف النهائى يوم الجمعة المقبل على أن يقام الدور النهائى يوم الأحد .

فيما تشهد مواجهات تحديد المراكز لقاءات بين كلا من، الكونغو الديمقراطية مع تشيلى لتحديد المركز الـ 27 وتونس مع النمسا لتحديد المركز الـ 25 وأنجولا مع المغرب لتحديد المركز الـ 29، بينما لم يلعب لقاء تحديد المركزالـ 31 بين كاب فيردى وكوريا الجنوبية لإنسحاب كاب فيردى من الدور الأول بسبب حالات كورونا .