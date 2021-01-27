شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة محافظ الجيزة تؤجل جلسة إدارة الزمالك مع أيمن حفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسببت الزيارة المرتقبة للواء أحمد راشد محافظ الجيزة لمقر نادي الزمالك والاجتماع مع اللجنة الثلاثية التي تدير النادي اليوم الأربعاء في تأجيل جلسة الاتفاق مع أيمن حفني لاعب الفريق السابق والذي عرض العودة لصفوف الفريق مرة أخرى.

وكان أيمن حفني قد وصل إلى مقر الزمالك واستقبله لاعبو الفريق بحفاوة كبيرة وطالبوا الإدارة بسرعة ضمه والتعاقد معه للانضمام لقائمة الفريق وهو ما وافقت عليه إدارة الكرة

وينتظر حفني انتهاء زيارة المحافظ لمقر النادي للاجتماع مع المسؤولين وتوقيع عقود انضمامه للقلعة البيضاء.