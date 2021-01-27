شكرا لقرائتكم خبر عن «الزمالك» يستقبل محافظ الجيزة لبحث إنهاء أزمة النادي النهري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مسؤولو نادي الزمالك استثقبال النادي اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم، بمقر النادي، لإنهاء أزمة سور النادي النهري فضلا عن توجيه اللجنة الثلاثية التي تقوم بتسيير أعمال النادي بتوجيه دعوة لمحافظ الجيزة للقيام بجولة تفقدية لمقر النادي لمشاهدة الطفرة الانشائية التي شهدها النادي خلال السنوات الماضية التي تم خلاله انشاء صالات الجودو والكاراتية والجمباز في عهد مجلس المستشار مرتضي منصور الموقف بقرار من وزير الشباب والرياضة

ومن المقرر ان تحسم اللجنة الثلاثية مع محافظ الجيزة ازمة سور النادي النهري للزمالك بحي العجوزة والتى تمت إزالته مؤخرا .