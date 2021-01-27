شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفني يتابع فريق ٢٠٠١ أمام وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ومدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق، علي التواجد بمجمع ملاعب الناشئين بالنادي، لمتابعة مباراة فريق النادي مواليد ٢٠٠١ أمام وادي دجلة ببطولة الجمهورية.



يأتي ذلك من اجل متابعة اللاعبين والوقوف على مستواهم، في ظل سياسة الفريق الأول في تصعيد العديد من الناشئين بمختلف الأعمار السنية، للتدريب والمشاركة معهم .