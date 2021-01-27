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الجهاز الفني يتابع فريق ٢٠٠١ أمام وادي دجلة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ومدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق، علي التواجد بمجمع ملاعب الناشئين بالنادي، لمتابعة مباراة فريق النادي مواليد ٢٠٠١ أمام وادي دجلة ببطولة الجمهورية.


يأتي ذلك من اجل متابعة اللاعبين والوقوف على مستواهم، في ظل سياسة الفريق الأول في تصعيد العديد من الناشئين بمختلف الأعمار السنية، للتدريب والمشاركة معهم .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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