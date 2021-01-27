شكرا لقرائتكم خبر عن «توتنهام» يسعى للتعاقد مع «دى ماريا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى نادى توتنهام للحصول على خدمات أحد اللاعبين المميزين فى صفوف باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفى المقبل. وينتهى عقد آنخيل دى ماريا مع باريس فى الصيف المقبل، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن. ووفقًا لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن توتنهام بدأ الاتصالات مع دى ماريا، لإقناعه بالانتقال إلى السبيرز مجانًا، والعودة للعب فى البريميرليج مرة أخرى.

وسبق أن خاض دى ماريا تجربة غير ناجحة فى الدورى الإنجليزى الممتاز برفقة مانشستر يونايتد. وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن دى ماريا تلقى عرضًا للتجديد من باريس فى نهاية 2020، لكن اللاعب غير مقتنع بالشروط المقدمة من النادى الفرنسى. وذكرت «ليكيب» أن دى ماريا يريد عقدًا لمدة عامين إضافيين من أجل إنهاء مسيرته فى أوروبا بقميص باريس، لا سيما أن عائلة اللاعب مستمتعة بالعيش فى العاصمة الفرنسية.