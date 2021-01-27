شكرا لقرائتكم خبر عن «جوارديولا»: «أجويرو» أحد أفضل المهاجمين فى تاريخ كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتى، ثقته فى قدرة المهاجم سيرجيو أجويرو على استعادة مستواه فى الوقت المناسب لمساعدة الفريق فى سباق لقب الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم. وبسبب الإصابات والمرض لم يشارك أجويرو، هداف سيتى التاريخى، سوى فى ثلاث مباريات بجميع المسابقات هذا الموسم. وأصيب اللاعب الأرجنتينى، البالغ من العمر 32 عاما، بفيروس كورونا، الأسبوع الماضى، بعد غيابه عن بداية الموسم، عقب جراحة فى الركبة، قبل أن يتعرض لإصابة فى عضلات الفخذ الخلفية.

سيرجو أجويرو - صورة أرشيفية

وأبلغ جوارديولا الصحفيين «واجه صعوبات فى أول ثلاثة أو أربعة أيام. شعر بإعياء شديد، لكن اليوم يقول إنه يشعر بأنه أفضل كثيرا. الآن حان وقت أن يأتى فحصه سلبيا وعندما يحدث ذلك سيعود إلى هنا وسنرى كيف ستكون حالته يوما بعد يوم». وأضاف «لا أستطيع أن أقول متى سيعود.. لكنى متفائل بأنه سيمنحنا أوقاتا جيدة من فبراير أو مارس إلى نهاية الموسم». وتابع «أتمنى أن يساعدنا بقدراته الاستثنائية. لهذا السبب هو واحد من أفضل المهاجمين على الإطلاق، ليس فقط فى إنجلترا، بل فى تاريخ كرة القدم».