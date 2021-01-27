شكرا لقرائتكم خبر عن «مورينيو» يمتدح «جاريث بيل» بعد موقعة و«اندرارز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كال جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، المديح للاعبه جاريث بيل بعدما سجل الويلزى هدفًا فى الفوز (4-1) على ويكومب واندرارز فى الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم.

ودخل بيل التشكيلة الأساسية لأول مرة منذ 23 ديسمبر الماضى، وأدرك التعادل قبل الاستراحة بلحظات، بعدما تقدم الفريق المنتمى للدرجة الثانية بهدف مفاجئ عن طريق فريد أونيدينما. وعانى بيل، 31 عامًا، للظهور بمستواه فى ظل تراجع لياقته، لكنه ظهر بقوة فى أول 90 دقيقة كاملة مع الفريق اللندنى منذ عودته قادمًا من ريال مدريد على سبيل الإعارة.

وقال مورينيو للصحفيين: «لقد كان جيدًا وتحركاته جيدة، وكذلك فى المواجهات الفردية، وتفوق على المنافسين وكان يهاجم ويصنع الفرص وسجل هدفًا. لم أشعر أبدًا أنه لا يستطيع لعب 90 دقيقة. لم أشعر أبدًا أنى أحتاج إلى استبداله».

وأجرى مورينيو 10 تغييرات على التشكيلة الفائزة على شيفيلد يونايتد فى المباراة الماضية، لكنه أشرك هارى كين، وسون هيونج مين، وتانجاى ندومبلى خلال البحث عن تحقيق الانتصار فى الشوط الثانى.

جوزية مورينيو - صورة أرشيفية

ومنح هارى وينكس التقدم لتوتنهام فى الدقيقة (86)، قبل أن يضيف ندومبلى هدفين متتاليين ليبلغ توتنهام الدور الخامس.

وقال مورينيو: «توتنهام لن يضحى بالدورى الأوروبى أو مسابقات الكأس رغم ازدحام جدول المباريات»، وأكد رغبته فى المنافسة على كل الألقاب المتاحة.

وتابع مورينيو لهيئة الإذاعة البريطانية: «حتى عندما نملك 4 مباريات فى أسبوع واحد، ويعتقد البعض أننا سنترك الدورى الأوروبى أو مسابقة الكأس، فإننا لم نفعل ذلك. أشركنا كل اللاعبين باستثناء هوجو لوريس بقى فى منزله».

وأضاف: «فى فبراير المقبل سنشارك فى 3 مسابقات إذ نلعب فى كأس الاتحاد، والدورى الأوروبى. بكل تأكيد ستكون الأمور صعبة جدا لكننا سنحاول».

ويحتل توتنهام المركز الخامس فى الدورى الممتاز برصيد 33 نقطة من 18 مباراة، ويستضيف ليفربول حامل اللقب يوم الخميس المقبل.