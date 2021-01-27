شكرا لقرائتكم خبر عن «لامبارد» يخرج عن صمته ويفتح النار على إدارة «تشيلسى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد ساعات من إقالته من تدريب تشيلسى الإنجليزى، خرج فرانك لامبارد، المدير الفنى المقال عن صمته، وتحدث لأول مرة عن أسباب الإطاحة به وشعوره فور إقالته من القيادة الفنية للنادى اللندنى. أعلن تشيلسى، فى بيان رسمى، إقالة لامبارد من منصبه كمدير فنى للفريق اللندنى، بعد موسم ونصف من توليه المهمة، وذلك بسبب سوء النتائج. ونشر لامبارد بيانا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، قال فيه: «عندما توليت هذه المهمة فهمت التحديات التى تنتظرنى فى وقت صعب بالنسبة لنادٍ كبير فى كرة القدم مثل تشيلسى». وأضاف فرانك: «أشعر بخيبة أمل لأننى لم يكن لدى الوقت هذا الموسم لدفع الفريق إلى الأمام ونقله إلى المستوى التالى».

وواصل مدرب البلوز السابق: «لقد كان امتيازا وشرفا كبيرا أن أدرب تشيلسى، النادى الذى كان جزءا كبيرا من حياتى لفترة طويلة كلاعب، وأود أن أشكر الجماهير على الدعم المذهل الذى تلقيته خلال الأشهر الـ18 الماضية». واستكمل لامبارد: «أود أن أشكر رامون أبراموفيتش (مالك النادى)، والإدارة، واللاعبين، والطاقم التدريبى الذى عمل معى، وكل شخص فى النادى، على الجهد الذى بذلوه، لا سيما فى الأوقات العصيبة، ولكن فى نفس الوقت كان يجب عدم رحيلى بهذه الطريقة من جانب رئيس النادى».

فرانك لامبارد - صورة أرشيفية

واختتم فرانك: «أنا فخور بالإنجازات التى حققناها، وأنا فخور بلاعبى الأكاديمية الذين خطوا خطواتهم إلى الفريق الأول وقدموا أداء جيدا، هم مستقبل النادى الذى أتمنى له التوفيق فى المستقبل». ويحتل تشيلسى حاليا المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز، برصيد 29 نقطة من 19 مباراة. وحسب ما أكدته عدة تقارير صحفية، فإن إدارة تشيلسى توصلت لاتفاق مع المدير الفنى الألمانى، توماس توخيل، على تولى مسؤولية تدريب الفريق، على أن يتم الإعلان الرسمى خلال فترة وجيزة. وفاز لامبارد بجائزة أفضل مدرب فى الدورى الإنجليزى لشهر أكتوبر عام 2019 بعد فوز تشيلسى بجميع مباريات شهر أكتوبر تحت قيادته، ليصبح ثالث مدرب يفوز بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى ومدرب الشهر، بعد جاريث ساوثجيت وستيوارت بيرس.