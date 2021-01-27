شكرا لقرائتكم خبر عن وول يقود روكتس للفوز على زملائه السابقين في ويزاردز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز جون وول 24 نقطة، وأضاف إيريك جوردون وفيكتور أولاديبو 20 نقطة لكل منهما، ليواصل هيوستون روكتس نتائجه الإيجابية ويفوز 107-88 على واشنطن ويزاردز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ورفع روكتس رصيده إلى ثلاثة انتصارات متتالية، في أفضل سلسلة نتائج للفريق خلال الموسم الجاري. ومرر وول خمس تمريرات حاسمة، واشترك مع أولاديبو في تسجيل عشر نقاط متتالية خلال الربع الأخير ليتقدم روكتس بنتيجة 93-79 ويصبح على طريق الانتصار.

وسجل ديماركوس كازنز 19 نقطة، واستحوذ على 11 كرة مرتدة، وخطف الكرة خمس مرات ليساعد هيوستون على الفوز على الرغم من غياب كريستيان وود.

وأحرز برادلي بيل، متصدر قائمة المسجلين في المسابقة هذا الموسم، 33 نقطة، بفضل 12 من 28 محاولة، بينما أضاف راسل وستبروك، المنتقل إلى ويزاردز في صفقة تبادلية مع وول، 19 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة، كما مرر سبع كرات حاسمة.

وتأثر أداء ويزاردز بغياب ستة لاعبين لأسباب تتعلق بالالتزام ببروتوكولات الصحة والسلامة الخاصة بالمسابقة.