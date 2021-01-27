جمهور لوس أنجلوس يتذكر براينت بعد عام على رحيله

تجمع العشرات من مشجعي كرة السلة الثلاثاء أمام ملعب «ستايبلس سنتر» الخاص بلوس أنجلوس ليكرز، لتذكر أسطورة الدوري الأمريكي للمحترفين كوبي براينت، وذلك في ذكرى مرور عام على رحيله المأساوي بصحبة ابنته في حادث تحطم مروحية.

وفي ظل القيود المفروضة نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، لم ينظم ليكرز أي تجمع لإحياء ذكرى أسطورته، إلا أن ذلك لم يمنع حوالي أربعين شخصاً من القدوم الثلاثاء إلى محيط «ستايبلس سنتر» من أجل وضع الزهور وتذكارات على نصب مرتجل، ليس بعيداً عن الملعب الذي صاغ فيه براينت أسطورته بفعل المآثر والألقاب الخمسة التي توج معها مع الفريق خلال الأعوام العشرين معه.

وسيكون يناير من الآن وصاعداً شهراً يحيي خلاله مشجعو ليكرز وكرة السلة بالمجمل ذكرى رحيل براينت ويستذكرون بقلب معصور صباح ذاك الأحد الضبابي الذي سرعان ما تحوّل إلى داكن اللون، بعد تحطم المروحية الذي أودى بحياة ابن الـ41 عاماً وابنته جيانا (13 عاماً) وسبعة أشخاص آخرين بعد اصطدامها بجبل كالاباساس شمال غربي لوس أنجلوس.

ومن بين الذين سيتذكرون هذا التاريخ المأساوي لأعوام كثيرة قادمة مشجعة ليكرز أنوش ميراكيان التي قالت بتأثر من محيط الملعب: لقد مرّ عام. أعتقد أنه بالنسبة للعديد من الأشخاص، الحياة لن تعود إلى سابق عهدها. لقد تحطم جزء من قلوب الجميع في لوس أنجلوس قبل عام، ولن يعود كل شيء على ما كان عليه.

ونشرت أرملة براينت، فانيسا، رسالة من إحدى صديقات جيانا قالت فيها الفتاة المراهقة لزوجة الأسطورة: ربما سمعت ذلك سابقاً، لكن إذا أصبحت أماً، أتمنى أن تكون ابنتي تماماً مثل ابنتك.

وأضافت فانيسا براينت: أفتقد فتاتي الصغيرة وكوب كثيراً أيضاً. لن أفهم أبداً لماذا وكيف يمكن أن تحدث هذه المأساة لأناس بهذا الجمال والطيبة والروعة. لا أصدق حتى الآن بأن هذا الأمر قد حصل.

وعلى غرار العام الماضي لحظة حصول المأساة، أعرب العديد من النجوم عن حزنهم في هذا اليوم القاتل بالنسبة لهم، مثل زميل براينت السابق في ليكرز الإسباني باو غاسول الذي كتب على تويتر: افتقدك يا أخي... لا يمر يوم لا تكون فيه حاضراً بما أفعله.

ونشر لاعب أسطوري آخر في تاريخ ليكرز إيرفينغ جونسون صورة له بجانب براينت مرفقاً إياها بتعليق: كوبي سيكون دائماً أخي من ليكرز لمدى الحياة.

أما بالنسبة للفريق المتوج بلقب الدوري الموسم المنصرم، رافعاً رصيده إلى 17 في تاريخه، فقد نشر صورة بالأبيض والأسود لبراينت وهو يقبل ابنته جيانا، مصحوبة بعبارة: العائلة إلى الأبد.