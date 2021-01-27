شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس سيقام في 2024 رغم المخاوف في طوكيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة الفرنسية المنظمة لأولمبياد باريس 2024، الأربعاء، أن الألعاب ستقام في موعدها المحدد دون النظر إلى مصير أولمبياد طوكيو هذا العام، وسط أزمة كوفيد ـ 19.

وأكدت اليابان واللجنة الأولمبية الدولية، الأسبوع الماضي، إقامة الأولمبياد هذا العام ونفي تقارير وسائل إعلام بريطانية بشأن قرار للحكومة اليابانية بإلغاء الألعاب.

وقال توني استانجيه، رئيس أولمبياد باريس: «منذ بداية الأزمة تأقلم عالم الرياضة بالطبع، وستنظم طوكيو الأولمبياد إذا سمحت الظروف بذلك. يعمل المنظمون في طوكيو على إيجاد حلول للتكيف مع الوضع الصحي في وجود أو غياب الجماهير، ومسألة الفحوص والبيئة الصحية المعزولة وفكروا في كل شيء؛ لذا يمكن أن تقام الألعاب الأولمبية بأعلى مستوى من السلامة».

وأعلنت اليابان حالة الطوارئ بعد زيادة الإصابات بكوفيد ـ 19 في وقت سابق هذا الشهر، وطالب البريطاني ماثيو بينسنت الفائز بأربع ميداليات ذهبية، بتأجيل نسخة طوكيو إلى 2024.

وشدد استانجيه على أن موعد أولمبياد باريس لن يتغير. وأوضح: «أتشاور مع اللجنة الأولمبية الدولية، ولا يوجد لديّ انطباع بشأن تأجيل آخر. التأثير محدود على أولمبياد باريس 2024، ونمتلك جدولاً خاصاً، ولم نتأثر بتأجيل أولمبياد طوكيو العام الماضي، سيقام الأولمبياد في 2024 بغض النظر عما يحدث في طوكيو، وأتمنى مثل كثيرين أن تقام الألعاب في موعدها؛ لأن هذا سيشكل مناخاً حيوياً قوياً، لكن نسخة باريس ليست مرتبطة بمصير طوكيو».

