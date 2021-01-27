الصفقة تمت.. وسائل إعلام تركية: مصطفى محمد يرحل عن الزمالك وينضم لجالاتا سراي

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت قناة تركية بأن صفقة انتقال مهاجم الزمالك الشاب مصطفى محمد إلى نادي جالاتا سراي التركي قد تمت بشكل رسمي.

وبحسب ما ذكرت قناة "a spor" التركية، فإن جالاتا سراي نجح في ضم مصطفى محمد على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لمدة موسم ونصف قادماً من الزمالك، مضيفة أن مهاجم منتخب مصر الأولمبي سيطير إلى تركيا يوم غد الخميس.

وأشارت القناة إلى أن الزمالك سيحصل على مبلغ 2 مليون دولار مقابل إعارة اللاعب لجالاتا سراي.

من جانبها، ذكرت صحيفة "milliyet" التركية، أن مصطفى محمد سينتقل على سبيل الإعارة لصفوف جالطة سراي لمدة عام ونصف مقابل 2 مليون دولار.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نادي جالطة سراي لديه الإمكانية في ضم مصطفى محمد بصورة نهائية مقابل دفع أربعة ونصف مليون دولار.

وكان فاتح تريم المدير الفني لفريق جالطة سراي عبّر عن رغبته مؤخرًا في تدعيم هجومه من خلال التعاقد مع هداف الزمالك خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وشهدت الفترة الماضية ارتباط مصطفى محمد بالانتقال لصفوف سانت ايتيان الفرنسي وجالاتا سراي التركي، إلا أن إدارة الزمالك رفضت التخلي عن اللاعب لصالح النادي الفرنسي بعد تصريحات رئيس النادي الأخيرة بشأن رغبة بعض الأشخاص في الحصول على "عمولة" من بيع اللاعب.