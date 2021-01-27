الخليج 365 ينشر كواليس جلسة عودة حفني للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

عقد أيمن حفني لاعب فريق الزمالك السابق جلسة مع عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء حاليًا.

ويأتي جلسة أيمن حفني مع مسئولي الزمالك من أجل العودة للقلعة البيضاء مرة أخرى، حيث أبدى اللاعب استعداده اللعب في صفوف الفريق مجانًا من أجل الاعتزال داخل ميت عقبة.

وكشف مصدر مسؤول في تصريحات عبر "الخليج 365" اليوم الأربعاء، أن اللاعب أبدى رغبة باللعب في صفوف الزمالك لمدة ستة شهور حتى نهاية الموسم.

في المقابل، كان موقف نادي الزمالك الترحيب بالفكرة لكن بشرط موافقة المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو والذي سيكون صاحب قرار عودة اللاعب من عدمه.

وبحسب ما كشف عنه المصدر، فإن الرد سيكون على حفني بعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة والمقرر لها غدًا الخميس ضمن حسابات الأسبوع العاشر من مسابقة دوري we المصري.

ومن المقرر أن يعقد باتشيكو جلسة مع مسئولي الزمالك خلال الساعات المقبلة من أجل حسم موقفه من عودة أيمن حفني.

وسبق وأن قاد باتشيكو أيمن حفني من قبل خلال الولاية الأولى والتي شهدت تتويج الزمالك بلقب الدوري وتحديدًا موسم (2014 - 2015).

وكان صاحب الـ35 عامًا توّج بلقب الدوري مع الزمالك إلى جانب الكونفدرالية وكأس مصر في ثلاث مناسبات سابقة.

ورحل أيمن حفني عن الزمالك في الصيف قبل الماضي متجهًا إلى مصر المقاصة ثم المقاولون العرب قبل أن يصبح اللاعب حرًا الآن.