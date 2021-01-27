مصطفى محمد: لا أعلم لماذا يقف بعض الأشخاص في طريقي؟!

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول بالزمالك، إنه قام بتلبية طلبات ناديه، مضيفًا أن كل ما يقال عنه غير صحيح.

وكتب محمد عبر حسابه الرسمي على "تويتر: "كل ما يقال عني غير صحيح".

وأضاف: "حتي الآن لا أعلم لماذا يقف بعض الأشخاص في طريقي لتحقيق رغبتي خاصة أنني لبيت كل طلبات نادي الزمالك ؟!".

وكان اللاعب قد تلقى عرضًا من نادي سانت إيتيان الفرنسي للانضمام بين صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، إلا أن الأمور تعقدت بين إدارة الناديين وأغلق الزمالك باب المفاوضات مع النادي الفرنسي بشكل نهائي.

جدير بالذكر أن لاعب المنتخب الوطني تلقى عرضًا آخر خلال الأيام القليلة الماضية من نادي جالطة سراي التركي، وأشارت بعض التقارير إلى أن اللاعب سيصل إلى تركيا يوم الخميس المقبل لتوقيع العقود.