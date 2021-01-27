مصدر لمصراوي: سموحة طلب استعارة عمر السعيد من الزمالك رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، أن سموحة طلب التعاقد مع عمر السعيد مهاجم الفريق خلال شهر يناير الجاري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن النادي السكندري تحرك بشكل رسمي للتعاقد مع مهاجم الزمالك قبل نهاية الشهر الجاري.

ويأتي عرض سموحة لاستعارة السعيد بالتزامن مع اقتراب مصطفى محمد مهاجم الفريق أيضًا من خوض تجربة احترافية أوروبية.

ويخوض عمر السعيد تدريبات تأهيلية في الفترة الحالية استعدادًا للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات بعد الإصابة التي خضع لها مؤخرًا.

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك يضع حسام حسن مهاجم سموحة على رأس أولوياته للتعاقد معه في الفترة المقبلة، خاصة في حالة إتمام صفقة انتقال مصطفى محمد الأوروبية.