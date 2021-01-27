غياب مصطفى محمد عن مران الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

غاب المهاجم مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك عن مران الفريق تحضيرًا لمباراة المقاصة، وسط تقارير تركية عن اقترابه من الانضمام لجالطة سراي.

ويواصل الزمالك التحضير لمباراة المقاصة والمقرر لها يوم الخميس ضمن الجولة العاشرة من دوري WE المصري.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن مصطفى محمد لم يحضر لمران الفريق اليوم ليتأكد بنسبة كبيرة غيابه عن المباراة.

وكانت الساعات الماضية شهدت جلسة بين إدارة الزمالك واللاعب للحديث عن عرض من جالطة سراي التركي والذي يرغب في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الجارية.

وكانت تقارير في الصحافة التركية قد أشارت إلى أن العملاق التركي أتم الصفقة فيما مضت تقارير أخرى إلى أن اللاعب سيصل إلى تركيا يوم الخميس لإنهاء الأمور والانضمام للفريق الجديد.