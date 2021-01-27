بيان رسمي من الاتحاد بشأن مباراة غزل المحلة بعد ظهور 16 حالة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أصدر نادي الاتحاد السكندري بيانًا رسميًا، اليوم الأربعاء، أعلن من خلاله تأجيل مباراة غزل المحلة والتي كان من المقرر أن تقام غدًا الخميس ضمن حسابات الجولة العاشرة من مسابقة دوري we المصري.

وبحسب ما جاء في بيان الاتحاد، فإن المباراة تم تأجيلها بسبب ظهور 13 إصابة فيروس كورونا داخل صفوف "زعيم الثغر" بالإضافة إلى ثلاث حالات بين الجهاز الفني ليصل الإجمالي 16 حالة.

ويعاني فريق الاتحاد السكندري مؤخرًا من ظهور إصابات كورونا داخل صفوف الفريق وهو ما جعل النادي السكندري يلعب ست مباريات فقط في الدوري حتى الآن.

ويتواجد الاتحاد السكندري في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط، في المقابل يتواجد فريق غزل المحلة في المركز الحادي عشر بنفس الرصيد.