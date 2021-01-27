اتحاد الكرة يطلب تنظيم النهائي الأفريقي وبطولة الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قدم الاتحاد المصري لكرة القدم، طلبًا رسميًا للاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) يتضمن استضافة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2021.

كما تقدم الاتحاد المصري بطلب آخر لاستضافة بطولة كأس الامم الافريقية للشباب تحت 20 عاما المقرر إقامتها عام 2023 والمؤهلة لكأس العالم للشباب التي ستستضيفها أندونسيا في العام نفسه، والمنتظر أن يمثل مصر فيها منتخب مواليد 2003.

ومن المقرر أن يستكمل الاتحاد المصري بقية شروط الترشيح وفي مقدمتها الموافقات الحكومية في حالة موافقة الكاف على طلب الترشح.

جدير بالذكر أن الأهلي والزمالك بشاركان في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في نسخته الجارية، حيث تواجد الفريق الأحمر حامل اللقب في المجموعة الأولى رفقة كل من المريخ السوداني، فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني، بينما تواجد الزمالك في المجموعة الرابعة والتي ضمت الترجي التونسي، مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي.