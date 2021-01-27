كاس الاتحاد الافريقي | بيراميدز يقيد حسن والشيخ في قائمته

أعلن فريق بيراميدز المصري، اليوم الأربعاء، قيد إبراهيم حسن وأحمد الشيخ في قائمة الفريق الأفريقية التي تشارك في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية).

وقال هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز في تصريحات إعلامية إنه تم قيد الثنائي، إبراهيم حسن وأحمد الشيخ في القائمة الأفريقية، لفريق الكرة استعدادًا للمباريات المقبلة في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره راسينج كلوب أبيدجان من كوت ديفوار في دور الـ32 الإضافي ببطولة الكونفيدرالية حيث تقام مباراة الذهاب في أبيدجان يوم 14 فبراير المقبل، على أن تقام مواجهة الإياب في القاهرة بملعب الدفاع الجوي يوم 21 من نفس الشهر.