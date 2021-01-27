بايرن ميونخ يتبرع بـ100 ألف يورو لإعادة بناء معبد يهودي!

تبرع نادي بايرن ميونخ الألماني بـ100 ألف يورو لإعادة بناء معبد يهودي في مدينة ميونخ.

وقالت شارلوته كنوبلوخ رئيسة الجالية اليهودية في ميونخ وبافاريا العليا في بيان صحفي صدر اليوم الأربعاء:” أشكر نادي بايرن من كل قلبي على تبرعه السخي للحفاظ على المعبد التاريخي الواقع في شارع رايشنباخ”.

كان مبنى المعبد قد تم تشييده بناء على تصميمات المهندس المعماري جوستاف مايرشتاين وتم تدشينه في عام 1931، وقد تعرض للتخريب في ليلة التاسع من نوفمبر 1938 التي شهدت تحطيم الممتلكات اليهودية ثم لحقت به أضرار بالغة بسبب قصف بالقنابل خلال الحرب العالمية الثانية (1945-1939).

من جانبه، قال هربرت هاينر، رئيس النادي البافاري إن ” نادي بايرن ميونخ ينتهج منذ سنوات عديدة وبطرق مختلفة ثقافة تهدف إلى مكافحة كل نوع من أنواع العنصرية والتمييز. والأمر يتعلق بضرورة إجراء سجال مجتمعي ورفض أي شكل من أشكال التهميش والكراهية”.

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