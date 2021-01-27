سوق الانتقالات | ارسنال يستعير أوديجارد من ريال مدريد لنهاية الموسم

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي اليوم الأربعاء تعاقده مع النرويجي مارتن أوديجارد، لاعب ريال مدريد، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وشارك مارتن أوديجارد 22/ عامًا/ في 25 مباراة مع المنتخب النرويجي. وانضم لريال مدريد في 2015 ولكنه نادرًا ما شارك مع الفريق، وأصبح فريق آرسنال هو رابع نادي يعار له اللاعب.

وقال ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال :” بالتأكيد مارتين هو لاعب نعرفه كلنا جيدًا ومازال صغيرًا، كان يلعب في مستوى عال لفترة”.

وأضاف :” سيضيف مارتين خيارات هجومية عالية الجودة وكلنا متحمسون لدمجه في خططنا من الآن وحتى مايو المقبل”.