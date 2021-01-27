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الامارات | ترشيح الإماراتية خلود الزعابي لإدارة مباريات مونديال الأندية للسيدات

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الإمارات اليوم - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكمة الدولية الإماراتية خلود الزعابي ضمن قائمة الحكمات المرشحات لإدارة مباريات بطولة كأس العالم للسيدات 2023 لكرة القدم المقررة في أستراليا ونيوزلندا كحكمة فيديو .
وذكر اتحاد كرة القدم على صفحته الرسمية أن خلود ستُشارك في البرنامج التطويري الذي ستُنظمه لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" خلال الفترة المقبلة.
وتعد الحكمة خلود الزعابي من الحكمات المتميزات في المنطقة حيث شاركت في إدارة العديد من المباريات في منطقة غرب آسيا والمسابقات المحلية.
 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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