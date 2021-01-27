الامارات | ترشيح الإماراتية خلود الزعابي لإدارة مباريات مونديال الأندية للسيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح الإماراتية خلود الزعابي لإدارة مباريات مونديال الأندية للسيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكمة الدولية الإماراتية خلود الزعابي ضمن قائمة الحكمات المرشحات لإدارة مباريات بطولة كأس العالم للسيدات 2023 لكرة القدم المقررة في أستراليا ونيوزلندا كحكمة فيديو .

وذكر اتحاد كرة القدم على صفحته الرسمية أن خلود ستُشارك في البرنامج التطويري الذي ستُنظمه لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" خلال الفترة المقبلة.

وتعد الحكمة خلود الزعابي من الحكمات المتميزات في المنطقة حيث شاركت في إدارة العديد من المباريات في منطقة غرب آسيا والمسابقات المحلية.



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