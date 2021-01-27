الامارات | وجبة تُصيب رونالدو بـ"سعادة الذنب".. ويخضع لتدريب خاص بعد تناولها

شكرا لقرائتكم خبر عن وجبة تُصيب رونالدو بـ"سعادة الذنب".. ويخضع لتدريب خاص بعد تناولها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت والدة كريستيانو رونالدو أن نجم نادي يوفنتوس يأكل البيتزا مرة واحدة في الأسبوع حتى لا تصبح حياته مملة من دونها، مشيرة إلى أن "الدون" في المقابل يقوم بتمارين صارمة للتخلص من آثارها على جسده.

وقالت والدة رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "ابني يحب بيتزا (باباروني).. إنه يأكلها مرة واحدة في الأسبوع ولكنه بعد ذلك يقوم بالكثير من تمارين المعدة والجلوس"، مضيفة "رونالدو يشعر بسعادة بالذنب الذي يرتكبه حين يتناول البيتزا مع ابنه كريستيانو جونيور".

من جهته، يقول رونالدو (35 عام): "مفتاح حياتك هو العناية بجسمك، والتدريب، والشفاء، وتناول الطعام بشكل صحيح.. وأكثر ما أكرهه هو السلوك الغذائي لابني كريستيانو جونيور الذي يأكل رقائق البطاطس ويشرب المشروبات الغازية وهذا أمر مزعج جداً بالنسبة لي".

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