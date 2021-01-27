الامارات | حبوش صالح.. يحتفل بأول هدف مع الوصل منذ موسمين

شكرا لقرائتكم خبر عن حبوش صالح.. يحتفل بأول هدف مع الوصل منذ موسمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل الوصل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي للمرة السادسة في تاريخه أمس، بعدما فاز على الشارقة بهدفين دون رد، في إياب ربع النهائي على استاد الوصل في زعبيل، ليصعد لمواجهة شباب الأهلي في المربع الذهبي.

وأسهم أول هدف يحرزه حبوش صالح منذ عامين في منح الوصل جرعة تفاؤل، عندما يلتقي مع شباب الأهلي، خصوصاً أن هذه المباراة ستكون إعادة لسيناريو مواجهة الفريقين في نصف نهائي موسم 2017-2018، إذ تفوق "الإمبراطور" بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والمفارقة أن مهدي علي كان مدرباً أيضاً لـ "فرسان دبي".

في المقابل أحرز حبوش صالح أول هدف له منذ انضمامه إلى الوصل منذ موسمين، بعدما شارك في الموسم الماضي مع "الفهود" في ست مباريات في كأس الخليج العربي، و19 مباراة في الدوري، كما شارك في الموسم الحالي في خمس مباريات في الدوري وأربع مباريات في كأس الخليج العربي.

ويعد هدفه في مرمى الشارقة هو أول هدف له منذ 4 فبراير 2019، عندما أحرز آخر هدف له مع بني ياس في مرمى الفجيرة في الجولة الـ 14 من دوري الخليج العربي، كما أنه هو أول هدف له في مسابقة كأس الخليج العربي، منذ إحرازه هدف لمصلحة بني ياس في مرمى العين في ربع النهائي في 28 ديسمبر 2018.

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