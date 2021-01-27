شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطلب تنظيم النهائي الأفريقي وبطولة الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بطلب ترشيح للاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، كما تقدم بطلب ترشيح لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما المقرر إقامتها عام 2023 والمؤهلة لكأس العالم للشباب المقرر إقامتها في إندونيسيا في العام نفسه، والمنتظر أن يمثل مصر فيها منتخب مواليد 2003.

ومن المقرر أن يستكمل الاتحاد المصري بقية شروط الترشيح وفي مقدمتها الموافقات الحكومية في حالة موافقة الكاف على طلب الترشح.