اخبار الرياضه

أسوان يتعاقد مع لاعب الشارقة الاماراتي والاهلي السابق لمدة 3 مواسم

0 نشر
محمود ملا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتعاقد مع لاعب الشارقة الاماراتي والاهلي السابق لمدة 3 مواسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعلنت لجنة التعاقدات بنادي أسوان عن تعاقد النادي مع اللاعبان السيد فريد مدافع فريق سموحة السابق بعقد لمدة موسمين، واللاعب عمرو رضا لاعب الشارقة الامارتي والاهلي السابق لمدة 3 مواسم وذلك ضمن صفقات يناير لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة المدير الفني علاء عبدالعال، للوصول بالفريق إلى مركز متقدم في جدول الممتاز.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    162,486

  • تعافي

    127,001

  • وفيات

    9,012

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا