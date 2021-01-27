شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتعاقد مع لاعب الشارقة الاماراتي والاهلي السابق لمدة 3 مواسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعلنت لجنة التعاقدات بنادي أسوان عن تعاقد النادي مع اللاعبان السيد فريد مدافع فريق سموحة السابق بعقد لمدة موسمين، واللاعب عمرو رضا لاعب الشارقة الامارتي والاهلي السابق لمدة 3 مواسم وذلك ضمن صفقات يناير لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة المدير الفني علاء عبدالعال، للوصول بالفريق إلى مركز متقدم في جدول الممتاز.