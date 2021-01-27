شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجري مسحة طبية استعدادًا لرحلة قطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية صباح اليوم الأربعاء استعدادا لرحلة قطر المنتظرة بعد غدٍ الجمعة للمشاركة في كأس العالم للأندية الذي يقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة سلبية عقب خوض مباراة بيراميدز أمس.

ومن المقرر أن تطير بعثة الأهلي إلى قطر بعد غدٍ الجمعة حيث يستهل الفريق مشواره بالبطولة أمام الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.