شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تطلب احتضان نهائي مسابقتى دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت تقارير إعلامية أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعتزم التقدم بطلب احتضان نهائييْ مسابقتيْ دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية في الموسم الحالي، بعدما أقرّ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في وقتٍ سابق نظام المباراة الفاصلة في المشهد الختامي للمنافستيْن القاريتيْن وتقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بطلب رسمي إلى وزارة الشباب والرياضة حتى تتمكن الجزائر من استضافة نهائي منافستي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي عن الموسم الحالي«.

وكان نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال قد أُقيم على الأراضي المصرية بين الأهلي والزمالك، فيما أُجري نهائي كأس الكونفدرالية بالعاصمة المغربية الرباط بين نهضة بركان وبيراميدز.

ومن المُنتظر أن يبتَّ «الكاف» في ملفات الترشح التي ستودعها الدول الراغبة في استضافة النهائييْن، قبل الاقتراب من الأشواط النهائية للمسابقتيْن.